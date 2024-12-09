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Polislere psikiyatri konulu konferans verildi

Polislere psikiyatri konulu konferans verildi
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü personellerine psikiyatri konulu konferans verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü personellerine psikiyatri konulu konferans verildi.

Konferans Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğümüz Şehit Ali Ünlü Konferans Salonunda yapıldı. Konferansa kurumun farklı birimlerinde görevli çok sayıda polis memuru katıldı. Psikiyatrist Doktor Ekrem Uçak tarafından verilen konferansta personellere özellikle stres ile mücadele etme ve başa çıkma yolları anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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