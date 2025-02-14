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Polislerden Çocuklara Anlamlı Destek: Kızak Tamiri ve Eğlenceli Anlar

Polislerden Çocuklara Anlamlı Destek: Kızak Tamiri ve Eğlenceli Anlar
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde, polis ekipleri bozuk kızağı tamir ederek çocuklarla keyifli anlar geçirdi. Sosyal medyada ilgi gören bu anlar, binlerce beğeni topladı.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis ekipleri kızağı bozuk çocuğa sahip çıktı. Polisin kızağı tamir ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri kar tatili nedeniyle kızak keyfi yapan çocukların bir tanesinin kızağının bozuk olması ve arkadaşlarıyla kayamadığını görmeleri üzerine ekip otosunda bulunan aletler ile kızağın tamiratı yapılarak çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiler.

Polislerin bu hareketi sosyal medyadan paylaşılınca görenlerin kısa sürede binlerce beğeni aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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