Polisi metrelerce sürükleyip yaralamıştı, serbest bırakıldıktan sonra muhtar adayı oldu - Haberler

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Polisi metrelerce sürükleyip yaralamıştı, serbest bırakıldıktan sonra muhtar adayı oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polisi metrelerce sürükleyip yaralamıştı, serbest bırakıldıktan sonra muhtar adayı oldu

Kocaeli'de 8 ay önce otomobiliyle polis memurunu sürükleyip yaralayan Bülent Sadıkoğlu, İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi'ne muhtar adayı oldu.

Kocaeli'de 8 ay önce otomobiliyle polis memurunu sürükleyip yaralayan Bülent Sadıkoğlu, İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi'ne muhtar adayı oldu.

Sadıkoğlu, bundan 8 ay önce 06 CHP 50 plakalı otomobiliyle polisin kontrol noktasında durmuştu. Kendisinden ehliyet ve ruhsat gösterilmesi istendiği esnada gaza basan Sadıkoğlu, aracı durdurmak için kapıya tutunan polis memurunu da sürüklemiş ve yaralanmasına sebep olarak kaçmıştı. Ardından yapılan incelemelerde eski CHP Gençlik Kolları'nda ilçe başkan yardımcılığı ve il başkan vekilliği gibi görevlerde bulunduğu görülmüştü. Kısa süre sonra yakalanan Bülent Sadıkoğlu, 3 ay cezaevinde yatıp Mart ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Ehliyet Kocaeli Polis Yerel Haberler

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