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Polis Özel Harekatın 42. Yıl Dönümü Kutlandı

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Başkanlığının 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Videoda, Polis Özel Harekat'ın vatan, millet ve bayrak aşkıyla 42 yıldır görevde olduğu ifade ediliyor.

Emniyet'ten Polis Özel Harekatın 42. kuruluş yıl dönümüne özel video

ERZİNCAN - Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Başkanlığının 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Polis Özel Harekatın 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından bir video yayımlandı.

Yapılan paylaşımda, " Polis Özel Harekat vatan, millet, bayrak aşkıyla, cesaretle ve fedakarlıkla 42 yıldır görev başında." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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