Polis Memuru Zekai Özel Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Polis Memuru Zekai Özel Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 52 yaşındaki polis memuru Zekai Özel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli iken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını Zekai Özel, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Savcılar köyünde toprağa verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Zekai Özel (52), 10 Temmuz tarihinde görevi sırasında rahatsızlanarak Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede damar tıkanıklığı tespit edilen Özel, sevk edildiği Atatürk Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Özel'in cenazesi, Kütahya'nın Simav ilçesi Savcılar köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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