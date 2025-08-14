Polis Memuru Nuri Kaya Emekli Oldu

Kütahya Valisi Musa Işın, uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yapan Polis Memuru Nuri Kaya'ya, emekliliğe ayrılması dolayısıyla hizmet belgesini takdim etti.

Valilik girişinde görev yaptığı süre boyunca güler yüzü, çalışkanlığı ve vatandaşlara gösterdiği saygıyla takdir toplayan Polis Memuru Nuri Kaya, meslek hayatını tamamlayarak emekli oldu.

Hizmet belgesini takdim eden Vali Musa Işın, Polis Memuru Nuri Kaya'ya bugüne kadar gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi. - KÜTAHYA