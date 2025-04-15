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Polis Haftası'nda, İl Tarım ve Orman Müdürü'nden Emniyet Müdürü'ne Anlamlı Ziyaret

Polis Haftası'nda, İl Tarım ve Orman Müdürü'nden Emniyet Müdürü'ne Anlamlı Ziyaret
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 'Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nda Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u makamında ziyaret etti.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 'Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nda Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette anlamlı mesajlar verilirken, şehit polisler de unutulmadı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 'Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası' dolayısıyla, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u ziyaret etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'a ziyarette İl Müdürlüğü idarecileri ile İl Müdürlüğü şehit polis ailelerinin yakınları da eşlik etti. Ziyaret sırasında Müdür Demirhan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasını kutlayarak, emniyet teşkilatına verdiği özverili hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve idarecilere teşekkür etti.

Ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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