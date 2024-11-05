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Polis eşlerinden birliktelik pastası

Polis eşlerinden birliktelik pastası
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Bartın'da polis eşleri, sağlanan birlik ve beraberliği pasta keserek kutladıBartın'da polis eşleri, şehit polis çocukları, üniversiteye giden gençler ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Hükümet caddesi üzerinde kurulan stantlarda el emeği, göz nuru ürünlerini sattı.

Bartın'da polis eşleri, sağlanan birlik ve beraberliği pasta keserek kutladı

Bartın'da polis eşleri, şehit polis çocukları, üniversiteye giden gençler ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Hükümet caddesi üzerinde kurulan stantlarda el emeği, göz nuru ürünlerini sattı. 2 gün süren etkinlik, vatandaşların yanı sıra polis eşlerinin de yoğun ilgisini gördü. Başarılı bir etkinlik gerçekleştiren polis eşleri, şehirde sağlanan birlik ve beraberliği ise kestikleri pasta ile kutladı. Polis Eşleri Derneği'nin logosunun bulunduğu pasta, tatlı, sarma, börek ve poğaça gibi ürünlerin bulunduğu stantta Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, eşi ve Amasra Emniyet Müdürü Sevgül Hayal, polisler ve eşleri birlikte kesildi. Pasta stantları ziyaret eden vatandaşlara da ikram edildi.

Öte yandan etkinlikte elde edile - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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