Polis ekiplerinin okul önündeki çikolata sırası yürekleri ısıttı

Polis ekiplerinin okul önündeki çikolata sırası yürekleri ısıttı
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Polis ekiplerinin okul önündeki çikolata sırası yürekleri ısıttı
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Polis ekiplerinin okul önündeki çikolata sırası yürekleri ısıttı Hatay'da okul önünde sıra olan öğrencilere çikolata dağıtan polis ekipleri ve çocukların arasındaki görüntüler yürekleri ısıttı.

Polis ekiplerinin okul önündeki çikolata sırası yürekleri ısıttı

HATAY - Hatay'da okul önünde sıra olan öğrencilere çikolata dağıtan polis ekipleri ve çocukların arasındaki görüntüler yürekleri ısıttı.

Kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla görevlerini 7 gün 24 saat sürdüren polis ekipleri, davranışlarıyla da vatandaşların yanında oluyorlar. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu'nun öğrenci giriş ve çıkışı esnasında çevrede görevli trafik timleri yaptıkları davranışla çocukların yüzlerini güldürüyorlar. Okul önünde sıra halinde bekleyen çocuklara çikolata dağıtan polis ekiplerinin kameraya yansıyan o anları yürekleri ısıttı. Polis ekipleri davranışlarıyla takdir topladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Yerel
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