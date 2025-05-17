Polis Ekipleri Çocuklardan Gelen Selamla Moral Buldu

Polis Ekipleri Çocuklardan Gelen Selamla Moral Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de devriye gezen polis ekipleri, selam veren çocuklarla sohbet ederek onlara hediye verdi. Ekipler, çocukların güvenini pekiştirmek amacıyla kısa bir etkileşimde bulundu.

Kayseri'de devriye gezen polis ekiplerini görünce selama duran çocukların hali yürekleri ısıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, devriye atarken yol kenarında bulunan çocukların kendilerine selam verdiğini gördü. Araçlarını durdurarak çocuklarla sohbet eden ekipler, çocuklara hediye verdi. Polis ekipleri ayrıca, çocuklara polis sireni de çaldırdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı personeller olarak görevimizi sürdürürken, bizleri fark eden çocukların içten selamlarıyla karşılaştık. Bu güzel selamlarına kayıtsız kalamadık; onlarla kısa ama anlamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Hem yüzlerde tebessüm bıraktık hem de çocuklarımızın teşkilatımıza karşı güven ve sevgi bağını bir kez daha pekiştirdik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Çünkü onlar bizim en kıymetli emanetimiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

İşi gücü bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Kurşun yağdırıp kaçtı, mini etek giyince tetikçinin kadın olduğu anlaşıldı

Kurşun yağdırıp kaçtı! Mini etekli tetikçi film gibi takiple yakalandı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.