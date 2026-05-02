Polis, çocukları motosiklete bindirip çeşitli hediyeler dağıttı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Karayolu Trafik Haftası kapsamında çeşitli bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.
Hafta boyunca AVM başta olmak üzere farklı noktalarda stantlar kurulacak. Etkinlik kapsamında trafik polisleri çocukları motosiklete bindirip, çeşitli hediyeler dağıttı.
Hafta boyunca okullarda öğrencilere yönelik trafik eğitimleri verilecek ve sürücülere bilgilendirme çalışmaları yapılacak.
Etkinlikler çerçevesinde vatandaşlara kırmızı düdük, boyama kitabı, balon, kurşun kalem, silgi, kalemtraş, 'trafik dedektifi' kartı ve bloknot gibi çeşitli materyaller dağıtılacak.
Yetkililer, trafik bilincinin artırılması amacıyla düzenlenecek etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini belirtti. - MERSİN