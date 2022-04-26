'Plastik Aşklar' Oyunu Expo'21 Hatay'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Plastik Aşklar' Oyunu Expo'21 Hatay'da

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
 - Güncelleme:
'Plastik Aşklar' Oyunu Expo'21 Hatay'da

EXPO’21 Hatay alanlarında birbirinden tiyatro oyunları sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Usta oyuncular Oya Başar ve Begüm Birgören’in sahneleyeceği ‘Plastik Aşklar’ oyunu bu hafta Hataylılarla buluşuyor. 

EXPO'21 Hatay alanlarında birbirinden tiyatro oyunları sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Usta oyuncular Oya Başar ve Begüm Birgören'in sahneleyeceği 'Plastik Aşklar' oyunu bu hafta Hataylılarla buluşuyor. 

Plastik Aşklar, eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev'le çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bir haber, saf Sezen'in yüzleşmelerini konu ediniyor.

Kadın psikolojisini anlamak adına içinde güçlü analizler barındıran 'Plastik Aşklar' oyunu, 28 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de Antakya EXPO Amfi Tiyatro'da, 29 Nisan Cuma günü saat 21.00'de Arsuz EXPO Meydanı'nda sahnelenecek.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Begüm Birgören, Plastik, Tiyatro, Hatay, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title