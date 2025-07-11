PKK'nın Silah Bırakma Eylemi Başladı, Güvenlik Önlemleri Artırıldı

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Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından silah bırakma sürecine girdi. Dukan bölgesinde yapılan eylemde helikopterler devriye uçuşu gerçekleştiriyor.

Terör örgütü Pkk'nın silah bırakma eyleminin yapılacağı alanda helikopterler devriye uçuşu gerçekleştiriyor.

Terör örgütü Pkk, elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı. Süleymani'ye kentine bağlı Dukan'a 10-15 km uzaklıkta bulunan bölgede yapılan silah bırakma eyleminde hareketlilik yaşanıyor. Araç yoğunluğunun yaşandığı bölgede helikopterler devriye uçuşu gerçekleştiriyor. Erbil ve Süleymaniye arasında bir bölgede güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

Silah bırakma eylemi için DEM Heyeti, Süleymani'ye kentine bağlı Dukan bölgesindeki alana gitti. - SÜLEYMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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