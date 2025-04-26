Pitbull sahibi gözaltına alındı, 76 bin TL ceza verildi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdiren ve başka köpeklere saldırmasına neden olan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında 76 bin 149 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformlarında Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir şahsın pitbull cinsi köpeğini bilerek ve isteyerek insanların üzerine saldığı yönünde paylaşımlar yapıldığı belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, köpeğin herhangi bir insana saldırmadığı ve zarar vermediği, olay yerinde bulunan köpeklerle kavga ettiği belirlendi. Öte yandan pitbull cinsi köpeğin saldırgan ve ağızlığının takılı olmadığı da tespit edildi.

Köpeğin sahibi B.T. polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. B.T. hakkında 5119 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 76 bin 149 TL idari para cezası uygulanarak "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL