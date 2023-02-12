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Pist onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleşti

Yerel Haberler

Pist onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri depremde büyük hasar göre Hatay Havalimanı'nın pistindeki bakım çalışmalarını tamamladı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri depremde büyük hasar göre Hatay Havalimanı'nın pistindeki bakım çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının arıdan Hatay Havalimanı'na ilk uçuş İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK3313 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçakla gerçekleşti. Hatay'a inecek olan yolcu uçağında çok sayıda yardım malzemesi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde pisti büyük hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekiplerinin başlattığı Hatay Havalimanı pistini onarım çalışmaları tamamlandı.

Pistin onarılmasıyla Hatay Havalimanı uçuşa hazır hale getirilirken, Hatay Havalimanı'na deprem sonrası ilk yolcu uçağı uçuşu Boeing 737 ile yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndan yolcusuz kalkan uçakta, sadece deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere çok sayıda yardım malzemesi olduğu belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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