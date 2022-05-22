Pisa Kulesi gibi eğilmeye başlayan apartman yıkıldı - Haberler

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Pisa Kulesi gibi eğilmeye başlayan apartman yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Yerel
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Pisa Kulesi gibi eğilmeye başlayan apartman yıkıldı

Pisa Kulesi gibi eğilmeye başlayan apartman yıkıldı Tokat'ta, Pisa Kulesi gibi eğilmesi nedeni ile tahliye edilen apartmanda iş makinesi tarafından yıkıldı.

Pisa Kulesi gibi eğilmeye başlayan apartman yıkıldı

TOKAT - Tokat'ta, Pisa Kulesi gibi eğilmesi nedeni ile tahliye edilen apartmanda iş makinesi tarafından yıkıldı.

Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Sokak üzerinde yaklaşık 5,5 ay önce bir müteahhit firma tarafından inşaat için temel kazısı yapıldı. Temel kazısı yapılan yerin yanında bulunan 4 dairenin bulunduğu 4 katlı Umut apartmanı eğilmeye başladı. Yaklaşık 30 santimetre yana doğru eğilen bina, tahliye edilerek mühürlendi. Binada yapılan incelemelerin ardından apartman sakinlerinin eşyalarını boşaltmasına izin verildi.

5,5 ay sonra yıkım çalışması yapıldı

Apartman boşaltıldıktan sonra mühürlenerek giriş ve çıkış yasaklandı. Hasar tespiti çalışmalarından sonra apartmanın yıkılmasına karar verildi. İş makinesi yardımı ile yıkım çalışması başlatıldı. Yıkım çalışmalarının ardından hafriyat çalışması yapılacak olan arsada yeni bir apartman inşa edileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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