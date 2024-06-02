Üye Girişi
Haberler

Pınarbaşı ilçesinde seçimler yeniden yapılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde mühürsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle iptal edilen seçimlerde halk yeniden sandık başına gitti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde mühürsüz oyların kullanıldığı gerekçesiyle seçimlerin iptal edildiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde halk yeniden sandık başına gitti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan seçimlerde mühürsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle MHP İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuş, itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise ilçedeki seçimlerin yeniden yapılması kararını vermişti. Kararın ardından Pınarbaşı halkı, sabah saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti. 141 sandıkta yapılacak olan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

İptal edilen 31 Mart seçimlerinde CHP Adayı Deniz Yağan 5 bin 82 oy, MHP Adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pınarbaşı Kayseri Yerel Politika Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor

Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor

 ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı

ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title