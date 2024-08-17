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Sipariş götürdüğü genç kadının kapısından günlerce ayrılmayan kurye ayrıldı

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İstanbul Pendik'te bir motokurye, yemek siparişi götürdüğü 26 yaşındaki katının yaşadığı binanın önünden 3 gün boyunca ayrılmadı. Genç kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşarak yardım istemesi üzerine harekete geçen polis ekipleri kuryeyi yakaladı.

Pendik'te internet üzerinden sipariş veren genç kızı taciz ettiği iddia edilen kurye polis ekiplerince yakalandı.

KURYE, GENÇ KIZIN BAŞINA BELA OLDU

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki D.K. internet üzerinden sipariş verdi. Yemeği getiren kurye İ.Ç. (35), siparişi teslim ettikten sonra iddiaya göre 3 gün boyunca genç kızın binasının önünden ayrılmadı.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN YAKALANDI

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan D.K. yetkililerden yardım istedi. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurye İ.Ç.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

3-sayfa Pendik 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Xeyati 2:

kadın cilve yapmıştır

2
41
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İlyas Özel:

11 suç kaydı vardı 12 oldu 13 için loading ...

2
0
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