Pençe-Kilit'te şehit: Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran tarihinde şehit olduğunu bildirdi. Bakan Güler açıklamada, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı