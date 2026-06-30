Haberler

Pençe-Kilit'te şehit: Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran tarihinde şehit olduğunu bildirdi. Bakan Güler açıklamada, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü

İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm

Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm
Kadın futbolcu evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümde hedefte eski koç var

Kadın futbolcu evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümde hedefte eski koç var
Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu

Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu
Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Rubio ile Wadephul görüştü

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik görüşme