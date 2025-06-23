Pelitözü Gölpark'ta Aile Yılı Etkinlikleri Büyük İlgi Gördü

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Pelitözü Gölpark'ta bilgilendirme standı kurulurken, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Ailelerin ve çocukların yoğun katılım sağladığı etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler ve projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara, sosyal hizmetler alanındaki çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurduğumuz stantta vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik. Standımıza gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Amacımız, sunduğumuz hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ailelerimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermektir. Katılımcılarla birebir iletişim kurma fırsatı bulduğumuz bu etkinlikte gelen soruları da yanıtladık" dedi.

Etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlardan gelen yoğun ilgiyle sona erdi. - BİLECİK