Pehlivanlar Kartepe'de er meydanına çıkacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pehlivanlar Kartepe'de er meydanına çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Pehlivanlar Kartepe'de er meydanına çıkacak

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Güreşleri, 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Güreşleri, 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. 39 başpehlivan ile birlikte Kartepe'de 500 güreşçi er meydanına çıkacak.

Kırkpınar başpehlivanlığı yapan ve Kartepe Sarımeşe'de vefat eden yağlı güreşin efsane ismi Hergeleci İbrahim adına düzenlenen yağlı güreş şampiyonası, 23 Temmuz'da yapılacak. Kartepe Belediyesi tarafından 2004 yılından bu yana yapılan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşi bu yıl da büyük heyecana sahne olacak.

Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda düzenlenecek olan yağlı güreş etkinliğine Ali Gürbüz, Recep Kara, Faruk Akkoyun, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Orhan Okullu, Hüseyin İyican, Nedim Gürel, Tanju Gemici, Serhat Gökmen, Fatih Atlı ile birlikte 39 başpehlivan ile birlikte 500 güreşçi er meydanına çıkacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarımeşe Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title