Haberler

Bilecik'te bayram öncesi dolandırıcılık uyarısı

Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı. İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, kendini polis veya savcı olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Pazaryeri ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güvenliği için jandarma ekiplerince dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunuldu. Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, özellikle bayram dönemlerinde artış gösteren sahte para, telefon dolandırıcılığı ve çeşitli yöntemlerle vatandaşların mağdur edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Recep Kuş, özellikle kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Özellikle bayram dönemlerinde dolandırıcılık olaylarında artış yaşanmaktadır. Vatandaşlarımızın kendisini polis, asker, savcı ya da herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemeleri gerekmektedir. Telefonla arayarak para isteyen, korku ve panik oluşturmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunmalı, bu tür durumlarda hiçbir şekilde para gönderilmemelidir. Özellikle köylerde yaşayan yaşlı vatandaşlarımız bu kişilerin en çok hedef aldığı gruplar arasındadır. Aile büyüklerimizin mutlaka bu konularda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

