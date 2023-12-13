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Pazaryeri Belediyesi'nin Yılın Son Meclis Toplantısında Gündem Maddeleri Kabul Edildi

13 Aralık 2023 11:16 Güncelleme: 11:17 Abone Ol

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan yılın son meclis toplantısında gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2023 yılında yapılan hizmetleri vurgulayarak meclis üyelerine teşekkür etti.