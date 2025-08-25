Patnos'ta Zor Şartlardaki Aileye Yardım Kampanyası Büyüyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde üç çocuğuyla zor şartlarda yaşayan bir ailenin ev yapımı için başlatılan yardım kampanyası her geçen gün büyüyor. Patnos İyilik Elçileri Derneği'nin öncülük ettiği kampanya, ilçedeki hayırseverlerin desteğiyle umut olmaya devam ediyor.

Son olarak, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, evin üstünün kapatılması için gerekli tüm tahta ve malzemeleri karşıladı. Patnos İyilik Elçileri ekibi, Andaçlı Köyü'ne giderek malzemeleri aileye teslim etti.

Dernek yönetiminden yapılan açıklamada, "Patnos'ta güzel şeylere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kampanya, sadece bir ailenin evi değil, aynı zamanda dayanışmanın ve iyiliğin simgesi oldu. Hayırseverlerimizin desteğiyle her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibine umut taşıyoruz. Bu ev, iyiliğin ve birlikteliğin somut bir örneği olacak. Destek veren herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı bu konuda destek olmayaya davet ediyoruz" denildi.

Kampanyanın halen devam ettiği, katkıda bulunmak isteyenlerin Patnos İyilik Elçileri Derneği ile iletişime geçebileceği belirtildi. - AĞRI