Patnos'ta sokaklar al bayrakla donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Ağrı'nın Patnos ilçesinde resmi binalar, cadde ve sokaklar Türk bayrakları ile donatıldı.

İlçede kamu binaları, iş yerleri, okul alanları ve meydanlar Türk bayraklarıyla süslendi. Yetkililerin yaptığı açıklamalarda bayrak çağrısının halk tarafından büyük bir ilgi ve destek gördüğü vurgulandı. Vatandaşların bu sürece gönüllü katılımı sayesinde birlik ruhunun daha da güçlendiği dile getirildi. Yapılan değerlendirmelerde toplumsal dayanışma çağrılarının halk arasında olumlu bir karşılık bulmasının önemine dikkat çekildi.

İl merkezinde ve bazı ilçelerde çocuklara yönelik bayrak temalı etkinlikler de planlandığı öğrenildi. - AĞRI