Patnos'ta sokaklar al bayrakla donatıldı

Patnos'ta sokaklar al bayrakla donatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Ağrı'nın Patnos ilçesinde resmi binalar, cadde ve sokaklar Türk bayrakları ile donatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Ağrı'nın Patnos ilçesinde resmi binalar, cadde ve sokaklar Türk bayrakları ile donatıldı.

İlçede kamu binaları, iş yerleri, okul alanları ve meydanlar Türk bayraklarıyla süslendi. Yetkililerin yaptığı açıklamalarda bayrak çağrısının halk tarafından büyük bir ilgi ve destek gördüğü vurgulandı. Vatandaşların bu sürece gönüllü katılımı sayesinde birlik ruhunun daha da güçlendiği dile getirildi. Yapılan değerlendirmelerde toplumsal dayanışma çağrılarının halk arasında olumlu bir karşılık bulmasının önemine dikkat çekildi.

İl merkezinde ve bazı ilçelerde çocuklara yönelik bayrak temalı etkinlikler de planlandığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Eşi benzeri yok! Türkiye Modeli dünyaya örnek olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.