Patnos'ta Mahkum Çocuklar İçin Anlamlı Proje
Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş arası çocuklar için önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında çocuklar, kütüphane gezisiyle eğlenceli zaman geçirdi.

Patnos'ta mahkum çocukları için anlamlı sosyal sorumluluk projesi geliştirildi.

Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda annelerinin yanında kalan çocuklar için anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Cezaevi Savcısı Emin Burak Sürezli'nin talimatıyla mahküm çocukları cezaevi şartlarına terkedilmedi. Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında geçtiğimiz günlerde önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş arası çocukların hayata uyumunu sağlamak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu savcısı Emin Burak Sürezli ile cezaevi müdürü Burak Merkan Ünlü ve Cezaevi Eğitimden sorumlu 2.Müdür Berna İlbeği Patnos İlçe Halk Kütüphanesine gezi düzenlendi. Cezaevi Savcısı Emin Burak Sürezli ve Kurum personelleri ile birlikte kütüphaneyi gezen 0-6 yaş arasındaki çocuklara ikramlarda bulunuldu. Çocuklar daha sonra boyama, yapboz ve bowling oyunları ile zaman geçirerek doyasıya eğlendi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
