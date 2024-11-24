Üye Girişi
Haberler

Patnos Kaymakamı Kaymakam Hasan Taş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Patnos Kaymakamı Kaymakam Hasan Taş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patnos Kaymakamı Kaymakam Hasan Taş, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile alakalı bir mesaj yayımladı.

Patnos Kaymakamı Kaymakam Hasan Taş, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile alakalı bir mesaj yayımladı.

Taş, mesajında şunları kaydetti: "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanı veriliş tarihi olan "24 Kasım Öğretmenler Gününü" kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerindendir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK "Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır" sözüyle öğretmenlerimizin tarihi görevine işaret etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, ebediyete irtihal etmiş ve şehit düşmüş öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bursa'da denizle kara birleşti

Denizle kara birleşti

 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti
3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı

Son Dakika Haberleri

24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları! Aybüke öğretmen nasıl öldü? Samsunspor - Alanyaspor maçı canlı izle! Samsunspor Alanyaspor maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki var mı? Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 25 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 25 Kasım Pazartesi (yarın) okullar tatil mi? 25 Kasım hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Bursa'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi edildi? Erzurumspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor Karagümrük maçını kim kazandı? GENİŞ MAÇ ÖZETİ GİRESUNSPOR-ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Erbaaspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Sivasspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Kasımpaşa geniş maç özeti! Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.