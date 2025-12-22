Patnos'ta ihtiyaç sahibi alelere yardım

Ağrı'nın Patnos ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Patnos İyilik Elçileri Derneği, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği yardım çalışmalarını bu ay da aralıksız sürdürdü.

Üç ayların başlangıcı dolayısıyla sahaya inen dernek ekibi, ilçe genelindeki tüm mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, önceden tespit edilen ailelere hem nakdi yardım hem de gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Yardım faaliyetlerine eşlik eden diş hekimi Dr. Asil Arıcan'ın derneğe bağışladığı kırmızı etler de dağıtımlara dahil edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dağıtımların düzenli ve planlı şekilde gerçekleştirildiği, yardımların özellikle temel ihtiyaçlara yönelik olduğu belirtildi.

Patnos İyilik Elçileri Derneği Başkanı Nedim Geçit, yapılan çalışmaların tamamen hayırsever vatandaşların destekleriyle hayata geçirildiğini ifade ederek katkı sunan herkese teşekkür etti.

Geçit, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun Patnos'ta güçlenerek devam edeceğini, dernek olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya sürdüreceklerini dile getirdi. - AĞRI