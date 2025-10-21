Patnos Gazeteciler Cemiyeti'nden Dünya Gazeteciler Günü Mesajı

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yavuz mesajında, gazeteciliğin toplumun doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmasında hayati bir rol üstlendiğini belirterek, "Basın mensupları; demokrasinin, özgürlüğün ve toplumsal bilincin en güçlü savunucularıdır. Zor şartlar altında, büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm meslektaşlarımız, toplumun gözü, kulağı ve sesidir" dedi.

Başkan Yavuz, kamu yararı doğrultusunda görev yapan basın emekçilerinin her zaman desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Doğru habercilik anlayışından ödün vermeden, milletimizin sesi olma gayretiyle çalışan tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal eden basın mensuplarımıza rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI