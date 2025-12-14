Haberler

Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda masa tenisi turnuvası düzenlendi

Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda masa tenisi turnuvası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerin sosyal gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası, Psiko-Sosyal Servis'in organizasyonu ile gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye girenlere kupa, madalya ve hediyeler verildi.

Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerin sosyal gelişimini desteklemek ve spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla Psiko-Sosyal Servis tarafından masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, hükümlülerin kişisel, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi. Psiko-Sosyal Servis tarafından organize edilen turnuva, Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli ile Kurum Müdürü Esma Hatun Sağlam'ın katılımıyla düzenlendi.

Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli'nin açılış konuşmasıyla başlayan turnuva, kurum ek bina hükümlü yemekhanesinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak icra edildi. Final müsabakası renkli görüntülere sahne olurken, turnuva boyunca hükümlülerin sportmenliği ve mücadele azmi dikkat çekti.

Turnuva sonunda dereceye giren hükümlülere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni

Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu

Otomobilde ölü bulundu! Olayla ilgili 1 kişi gözaltında
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title