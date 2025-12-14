Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda masa tenisi turnuvası düzenlendi

Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerin sosyal gelişimini desteklemek ve spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla Psiko-Sosyal Servis tarafından masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, hükümlülerin kişisel, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi. Psiko-Sosyal Servis tarafından organize edilen turnuva, Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli ile Kurum Müdürü Esma Hatun Sağlam'ın katılımıyla düzenlendi.

Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli'nin açılış konuşmasıyla başlayan turnuva, kurum ek bina hükümlü yemekhanesinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak icra edildi. Final müsabakası renkli görüntülere sahne olurken, turnuva boyunca hükümlülerin sportmenliği ve mücadele azmi dikkat çekti.

Turnuva sonunda dereceye giren hükümlülere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi - AĞRI