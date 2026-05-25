İskenderun'da Park Halindeki Otomobil Yandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil alev alev yandı.

Sakarya Mahallesi'nde Ziraat Parkı yakınlarında park halinde bulunan bir otomobilden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobil tamamen yanarken, çevrede bulunan araçlardan birinin lastiklerinde, diğerinin ise kaportasında hafif çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı