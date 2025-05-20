Papa 14. Leo'nun İznik'teki İlk Resmi Ayini Gerçekleşti

Papa 14. Leo'nun İznik'teki İlk Resmi Ayini Gerçekleşti
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Papa 14. Leo'nun İznik'teki İlk Resmi Ayini Gerçekleşti
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Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından, Hristiyan dünyası için önemli olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla ilk resmi ayin gerçekleştirildi. Ayine 10 ülkeden 50 din adamı katıldı.

Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından ilk resmi ayin yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren ayine 10 ülkeden 50 Hristiyan din adamı katıldı.

Yeni seçilen Katolik lider Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından, İznik Gölü kıyısında yer alan bir restoranda ayin düzenlendi. Hristiyan dünyası için büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla bugün İznik Gölü kıyısında yer alan bir restoranda gerçekleştirilen ayin büyük ilgi gördü.

Resmi kıyafetleriyle törene katılan din adamları, yaklaşık 4 saat süren ayinde dualar okudu. Etkinliğe 10 farklı ülkeden toplam 50 din adamı katıldı. İznik'teki bu ilk resmi ayin, Papa'nın açıklamasının ardından düzenlenen ilk dini tören olma özelliğini taşıyor.

Papa 14. Leo'nun önümüzdeki aylarda Türkiye'yi ziyaret etmesi ve İznik'te resmi temaslarda bulunması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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