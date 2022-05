Pandeminin bitişi ve yaz aylarının gelmesi kesişince gelinlikçiler fazla mesai yapmaya başladı - Haberler

Yaklaşık 2 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ortadan kalkması ve yaz aylarının başlaması kesişince düğün organizasyonlarında patlamalar yaşanıyor. Uzmanlar gelinlerin her şeyden önce, gerçekten ne istediklerini anlamak ve doğru gelinlik seçmek için düğün günlerinden en az birkaç ay önce gelinlik hakkında araştırma yapmaya başlamaları gerektiğini öneriyor.

Pandeminin etkisini yitirmesi aynı zamanda düğün sezonu olan yaz aylarının başlaması düğün organizasyonlarında patlama yaşanmasına neden oldu. Buna bağlı olarak gelinlik satışlarında da patlama yaşanması bekleniyor. Karışıklığa yol açmamak ve en uygun gelinliği seçmek için aylar öncesinden gelinlik araştırması yapılması gerektiğini söyleyen Nova Bella Gelinlik Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Karakaya "Biz gelin adaylarına aylar öncesinden gelinlik hakkında araştırma yapmaya başlamalarını öneriyoruz. Bir yıl önce gelen bazı gelinler var, ama bize sadece 10 gün önce gelen bazı gelinler de var. Gelin adayları için en ideal gelinliği bulmak için mutlaka ideal bir süre öncesinden araştırmaya başlayıp bu konuda uzman kişilerin desteklerini mutlaka almalarını öneriyoruz. Gelin adaylarına tavsiyemiz ayrıca ailenize ve arkadaşlarınıza göstermek için fotoğraf gelinlikle fotoğraf çekmekte tereddüt etmeyin ve mutlaka çevrenizin de tavsiyelerini alın. Son olarak, dergilerden veya çevrimiçi kaynaklardan beğeneceğiniz gelinlik modellerini getirmeniz de sizin zevkiniz hakkında uzmanlara bilgi verecektir" dedi.

Gelinlerimiz Türkiye'nin dört bir yanından gelen ya da dünyanın 60'tan fazla ülkesinden geliyor diyen Mustafa Karakaya "Profesyonel şirket uzmanlarımız, dinleme yeteneği ve mükemmellik vizyonu ile her gelin için ideal gelinlik modeli ortaya koymak için 7/24 çalışmakta. Biz her bir elbisenin her detayının üst kumaşlar ve lüks detaylarla el yapımı dokunuşlar yapıyoruz. Uzun bir süredir ülkemizi ve dünyayı etkisi altında bırakan salgın nedeniyle insanlar gönül rahatlığı içinde düğün yapamıyorlardı. Bu ortadan kalktığına göre gelin adaylarımıza tavsiyelerimiz o "özel gün" için gelinliklerini en doğru şekilde seçmeleri ve uzman kişilerden yardım almaları" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel