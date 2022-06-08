Pandemi yasaklarının ardından Afyonkarahisar'dan ilk hacı kafilesi uğurlandı - Haberler

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Pandemi yasaklarının ardından Afyonkarahisar'dan ilk hacı kafilesi uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt Tınas - Yerel
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Pandemi yasaklarının ardından Afyonkarahisar'dan ilk hacı kafilesi uğurlandı Pandemi yasaklarının ardından Afyonkarahisar'da ilk hac kafilesi yola çıktı.

Pandemi yasaklarının ardından Afyonkarahisar'dan ilk hacı kafilesi uğurlandı

AFYONKARAHİSAR - Pandemi yasaklarının ardından Afyonkarahisar'da ilk hac kafilesi yola çıktı. 185 kişilik ilk kafile, dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

185 kişiden oluşan ilk kafile için Paşa Camisinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz öğle namazı sonra yaptığı açıklamada, tüm hacı adaylarına tavsiyelerde bulunarak şöyle konuştu:

"Rabbim çıkmış olduğunuz bu yolda cümlenizi sağlıkla, sıhhatle hac vazifesini yapmış bir şekilde inşallah tekrar memleketinize, evinize dönmeyi cümlenize nasip eylesin. Hac yolculuğu kutsal bir yolculuk, hac vazifesi önemli bir vazife, içinde bir takım meşakkatleri de barındıran bir ibadettir. Ancak sabırla bu ibadetin üstesinden rahat bir şekilde gelinilebilir. Cümle hacı kardeşlerimize şimdiden inşallah haclarını en güzel bir şekilde yapmalarını niyaz ve temenni eyliyoruz."

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından hacı adayları ilahiler eşliğinde uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Yerel

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