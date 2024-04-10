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Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda turistlerin uğrak noktası oldu

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Termal suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda da tercih edilen yerlerden oldu. Bayramın ilk gününden başlayan yoğunlukta travertenlere çıkan vatandaşlar, tarihi noktada keyifli vakit geçirdi. Görsel şölen sunan travertenler yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra kent sakinlerinin de uğrak noktası oldu.

Pamukkale esnaflarından Ali Yıldız, "Geçen yıllardaki bayramlara nazaran biraz daha kalabalık. Bu yıl ziyaretçiler erken gelmeye başladılar. İnşallah böyle şekilde de devam edecek. Türkiye genelinde bayram tatilinin uzun olması nedeniyle yerli turistlerin fazla gelmesini bekliyoruz. Ağırlıklı olarak yerli turist var şu anda da" dedi.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte geldiğini ifade eden Ali Yolcu, çok kez Pamukkale'nin ününü duyduğunu ancak ilk kez geldiğini ifade ederek, kalabalık olduğunu söyledi.

Görenleri eşsiz manzarasıyla kendisine hayran bırakan Pamukkale travertenleri havadan dron ile görüntülendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Pamukkale Termal turist Turizm Yerel Güncel Haberler

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