Palandöken'de buz tırmanışı eğitimi başarıyla gerçekleşti

Erzurum'un kış sporları merkezi Palandöken, bu kez Türkiye'nin farklı bir kentinden gelen dağcı adaylarını ağırladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilciliği tarafından İzmirli sporculara yönelik düzenlenen buz tırmanışı eğitimi, Palandöken IcePark'ta gerçekleştirildi.

Toplam 23 sporcu, bu eğitim için İzmir'den Erzurum'a geldi. Program kapsamında 4 antrenör görevlendirildi.

İki gün süren uygulama etabına geçmeden önce, eğitimin teorik dersleri haftanın ilk günlerinde tamamlandı. Katılımcılar, teknik bilgi, güvenlik prosedürleri ve buz tırmanışına özgü ekipman kullanımı konusunda kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçti.

Buz tırmanışı eğitimi, dağcılık branşında alınması gereken modüllerin beşincisini oluşturuyor. Sporcuların bu aşamaya gelebilmesi için sırasıyla yaz temel dağcılık, kış temel dağcılık, tek ip boylu kaya tırmanışı ve çok ip boylu tırmanış eğitimlerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekiyor. Bu yönüyle buz tırmanışı, teknik yeterlilik ve disiplin açısından kritik bir eşik olarak kabul ediliyor.

Palandöken IcePark'ta gerçekleştirilen uygulama eğitimlerinde sporcular; buz üzerinde lider tırmanış, emniyet alma, istasyon kurma ve kontrollü iniş teknikleri üzerine çalıştı. Zorlu doğa şartlarında yapılan antrenmanların ardından sporcular sınava girecek ve modülü başarıyla tamamlayanlar eğitim sürecini bir üst seviyeye taşıyacak.

Eğitim programında, Sedat Taş (Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş, Muharebe Arama Kurtarmacı (MAK), 3. Kademe Dağcılık Antrenörü), Nurullah Teke (Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş, Muharebe Arama Kurtarmacı (MAK), 3. Kademe Dağcılık Antrenörü), Tekin Toprak (Beden Eğitimi Öğretmeni, 3. Kademe Kıdemli Dağcılık Antrenörü) ve Halenur Yontan (Diş Hekimi, Arama Kurtarmacı, Dağcılık Antrenörü) görev alıyor.

Organizasyon, Palandöken'in yalnızca kayak turizmiyle değil, ekstrem sporlar ve profesyonel dağcılık eğitimleriyle de öne çıkan bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı