Palandöken Dağı'nda Tilkiyi Balıkla Besleyen Vatandaşlar

Palandöken Dağı'nın zirvesinde yüzeyi donan gölette balık tutmak isteyen vatandaşlar, yanlarına gelen tilkiyi balıkla beslediler.

Erzurum'da etkisini sürdüren kış şartları özellikle yaban hayatı olumsuz etkiliyor. Palandöken Dağı'nın zirvesinde yüzeyi donan gölette balık tutmak isteyen vatandaşlar, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle ve tuttukları balıkla beslediler. Tilkinin zaman zaman korkak ve ürkek davranışlarına rağmen aç kalması sebebiyle kendisine verilen yiyecekleri ve tutulan balığı almak zorunda kaldığı görüldü. Tilkinin bu tedirgin anlarını cep telefonu ile kaydeden vatandaşlara tilkinin de kayıtsız kalmadığı ve sürekli çevrelerinde gezdiği dikkat çekti. - ERZURUM