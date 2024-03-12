Pakistan'da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı
Pakistan'da milyonlarca Müslüman Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk iftarlarını yaptı. Karaçi kentindeki Memon Camisi'nde halka ücretsiz iftar yemeği düzenlendi ve iftarın ardından akşam namazı kılındı.
Pakistan'da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.
Ramazanın gelişiyle Pakistan'da milyonlarca Müslüman ilk iftarlarını yaptı. Pakistanlılar, ülkenin dört bir yanındaki camilere akın ederek oruçlarını açtı. Karaçi kentindeki Memon Camisi'nde halka ücretsiz iftar yemeği düzenlendi. İftarın ardından Pakistanlılar, akşam namazını kıldı. - KARAÇİ