Pakistan'da Kurban Bayramı Coşkusu

Pakistan'da Kurban Bayramı Coşkusu
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Pakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde camilere ve açık alanlara akın ederek bayram namazını kıldı. Özellikle Karaçi'de namazın kılındığı Bilal Camii dolup taşarken, cemaat dışarıda toplandı ve kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan'da Müslümanlar, bayram namazında saf tuttu.

Güney Asya ülkesi Pakistan'da Kurban Bayramı bugün başladı. Müslümanlar, bayram namazını kılmak üzere camilere ve açık alanlara akın etti. Sind eyaletine bağlı Karaçi kentinde Müslümanlar, Bilal Camii'nin dolup taşması nedeniyle bayram namazını dışarıda kıldı. Müslüman halk, namazın ardından kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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