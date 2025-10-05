Pakistan'da Gazze İçin Büyük Destek Gösterisi

Pakistan'da binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ile Gazze Şeridi için destek gösterisi düzenledi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi Gazze Şeridi için sokağa indi. Cemaat-i İslami Partisi liderliğinde düzenlenen gösteride, ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Gazze Şeridi ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Cemaat-i İslami Partisi, İsrail'e Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği baskında gözaltına aldığı aktivistleri serbest bırakması çağrısında bulunarak, iki devletli çözüm dışındaki planları tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Cemaat-i İslami Partisi, Hamas'a tam destek vererek, "Hamas yasal bir harekettir, dünya çapında umut ışığını yakmaktadır" ifadelerini kullandı. ABD'yi şiddet dolu bir tarihe sahip olmakla suçlayan Cemaat-i İslami Partisi, Batılı güçleri geçmişteki savaşlar ve kitlesel katliamlardan sorumlu tuttu. - KARAÇİ