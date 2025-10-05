Pakistan'da Gazze İçin Büyük Destek Gösterisi
Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi, Cemaat-i İslami Partisi liderliğinde düzenlenen gösteride Gazze Şeridi'ne destek oldu. Protestocular, Filistin bayrakları ile dayanışma mesajı verdi ve Hamas'a tam desteklerini dile getirdi.
Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi Gazze Şeridi için sokağa indi. Cemaat-i İslami Partisi liderliğinde düzenlenen gösteride, ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Gazze Şeridi ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
Cemaat-i İslami Partisi, İsrail'e Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği baskında gözaltına aldığı aktivistleri serbest bırakması çağrısında bulunarak, iki devletli çözüm dışındaki planları tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Cemaat-i İslami Partisi, Hamas'a tam destek vererek, "Hamas yasal bir harekettir, dünya çapında umut ışığını yakmaktadır" ifadelerini kullandı. ABD'yi şiddet dolu bir tarihe sahip olmakla suçlayan Cemaat-i İslami Partisi, Batılı güçleri geçmişteki savaşlar ve kitlesel katliamlardan sorumlu tuttu. - KARAÇİ