Haberler

Pakistan'da Gazze İçin Büyük Destek Gösterisi

Pakistan'da Gazze İçin Büyük Destek Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi, Cemaat-i İslami Partisi liderliğinde düzenlenen gösteride Gazze Şeridi'ne destek oldu. Protestocular, Filistin bayrakları ile dayanışma mesajı verdi ve Hamas'a tam desteklerini dile getirdi.

Pakistan'da binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ile Gazze Şeridi için destek gösterisi düzenledi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi Gazze Şeridi için sokağa indi. Cemaat-i İslami Partisi liderliğinde düzenlenen gösteride, ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Gazze Şeridi ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Cemaat-i İslami Partisi, İsrail'e Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği baskında gözaltına aldığı aktivistleri serbest bırakması çağrısında bulunarak, iki devletli çözüm dışındaki planları tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Cemaat-i İslami Partisi, Hamas'a tam destek vererek, "Hamas yasal bir harekettir, dünya çapında umut ışığını yakmaktadır" ifadelerini kullandı. ABD'yi şiddet dolu bir tarihe sahip olmakla suçlayan Cemaat-i İslami Partisi, Batılı güçleri geçmişteki savaşlar ve kitlesel katliamlardan sorumlu tuttu. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı

Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.