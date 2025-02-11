CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Özgecan Aslan 10. Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

Özgecan Aslan 10. Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 10'uncu yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında dualarla anıldı. Ailesi, cinayetlerin sona ermesi adına adalet ve barış çağrısında bulundu.

Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 10'uncu yılında da unutulmadı. Özgecan Aslan, Mersin'deki mezarı başında dualarla anıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, mezarı başında dualarla anıldı. Anne Songül Aslan, baba Mehmet Aslan ve yakınları, Özgecan'ın Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığındaki kabrine gelerek, çiçek bırakıp dua etti. Anne Songül Aslan, kızının kabrine çiçek koyduktan sonra mezar taşını öptü, bir süre Kur'an-ı Kerim okudu.

Acıları 10 yıldır dinmedi

Aslan ailesi, 10'uncu ölüm yıl dönümünde kızları Özgecan'ı mezarı başında andı. Mezarda kızları için Kur'an-ı Kerim okutan anne Songül Aslan ve baba Mehmet Aslan, duygulu anlar yaşadı. Aslan çifti, zaman zaman gözyaşlarını tutamazken, yakınları ve vatandaşlar Özgecan'ın mezarı başında dua etti.

"Artık sevgi olsun, barış olsun, adalet olsun"

Baba Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özge'min ebediyete gitmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Ama gözleri kör, kulakları sağır olanlar maalesef duymuyorlar" dedi. Son aylarda Türkiye gündemini oldukça yoğun şekilde işgal eden Narin cinayetine değinen baba Aslan, "Kadınların, kızların uğradığı şiddet maalesef bitmiyor. Biz 10. yılda sevgi istiyoruz. Artık sevgi olsun, barış olsun, adalet olsun. Kadınlar katledilmesin. Kadın olmazsa kainatta hiçbir şeyin anlamı olmaz" ifadesini kullandı.

"10 yıl geçti fakat acımız dinmedi, dinmeyecek"

Anne Songül Aslan da kızının vefatının üzerinden 10 yıl geçtiğini ifade ederek, "10 yıl geçti fakat acımız dinmedi, dinmeyecek. Halen kadınlarımız katlediliyor, öldürülüyor. Hak, hukuk adalet istiyoruz. Özge'mden sonra 5 bin kadın öldürüldü, halen öldürülüyor. Kız çocuklarımız öldürülüyor, erkek çocuklarımız aynı şekilde. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Artık başka kadınların canları yanmasın" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
img

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
img

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi

Tarihi çağrı ne zaman yapılacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Santorini'de magma hareketliliği! Tehlike sandığımızdan daha büyük

Tehlike sandığımızdan daha büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.