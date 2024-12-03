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Özel İhtiyaçlı Zeynep Uğur'un Asker Olma Hayali Gerçek Oldu

Özel İhtiyaçlı Zeynep Uğur'un Asker Olma Hayali Gerçek Oldu
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Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan engelli Zeynep Uğur'un asker olma hayali, jandarma ekiplerinin düzenlediği sürprizle gerçek oldu. Dünya Engelliler Günü ve Zeynep'in doğum gününde jandarma, Zeynep'i asker üniformasıyla gezdirdi ve doğum günü kutlaması yaptı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde ikamet eden özel ihtiyaçlı Zeynep Uğur'un asker olma hayali gerçek oldu.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Nevşehir İl Jandarma komutanlığı ekipleri: ; bölgede bulunan engelli bireyleri ziyaret etti. Göreme beldesinde bulunan Zeynep Uğur, ziyarette en çok asker olmak istediğini söyleyince jandarma ekipleri harekete geçti. Asker üniforması giydirilen Zeynep, jandarma ekip aracıyla gezdirildikten sonra Göreme Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün aynı zamanda Zeynep Uğur'un doğum günü olduğunu öğrenen Jandarma personeli Zeynep Uğur için bir de doğum günü sürprizi yaptı.

Paşabağları ören yerinde bulunan Peribacası Jandarma Asayiş Noktası'na getirilen engelli Zeynep Uğur, doğum gününü jandarma personeli ile birlikte kutladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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