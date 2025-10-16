Haberler

Özel Harekat Polisi Casim Tatlıer'in Cenazesi Çorum'a Getirildi

Özel Harekat Polisi Casim Tatlıer'in Cenazesi Çorum'a Getirildi
Ankara'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden özel harekat polisi Casim Tatlıer'in cenazesi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesine getirildi. Tatlıer, hendek ve barikat operasyonlarında yaralanmış ve gazilik unvanı almıştı.

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden özel harekat polisi Casim Tatlıer'in cenazesi memleketi Çorum'a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli özel harekat polisi Casim Tatlıer, istirahatli olduğu evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tatlıer'in vefat ettiğini belirledi. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hendek ve barikat operasyonlarında yaralanmasının ardından gazilik unvanı aldığı öğrenilen Tatlıer'in cenazesi memleketi Çorum'un Osmancık ilçesine getirildi. Tatlıer'in cenazesinin cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
