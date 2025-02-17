Özel Eğitim Öğrencisi Yıldırım Bayazit, Doğum Gününü Jandarma ile Kutladı

Tokat'ta jandarma olma hayali kuran özel eğitim öğrencisi Yıldırım Bayazit, doğum gününü İl Jandarma Komutanlığında kutladı.

Tokat'ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencisi Yıldırım Bayazit, jandarma olma hayalini ve doğum gününü İl Jandarma Komutanlığında kutlama isteğini gerçekleştirdi. Tokat İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Bayazit ve arkadaşları için özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Yıldırım'ın doğum günü kutlanırken, öğrenciler jandarma trafik ve asayiş araçlarına bindirilip "Linda" isimli eğitimli köpeğin gösterisini izledi. Çocuklara çeşitli hediyeler verilerek unutulmaz bir gün yaşamaları sağlandı. - TOKAT