Merkezefendili Özel Bireylere Asker Eğlencesi - Haberler

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Merkezefendili Özel Bireylere Asker Eğlencesi

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Merkezefendili Özel Bireylere Asker Eğlencesi

Merkezefendi Belediyesi tarafından bir günlüğüne temsili olarak asker uygulamasına katılacak olan özel bireylere asker eğlencesi düzenlendi. Özel bireyler, etkinlikte doyasıya eğlendi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından bir günlüğüne temsili olarak asker uygulamasına katılacak olan özel bireylere asker eğlencesi düzenlendi. Özel bireyler, etkinlikte doyasıya eğlendi.

Merkezefendi Belediyesi insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Engelliler Haftası'nda bir dizi etkinlik gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, bir günlüğüne temsili olarak asker uygulamasına katılacak olan özel bireyler için asker eğlencesi düzenledi. Engelsiz Yaşam Akademisi'nde düzenlenen programa özel bireyler aileleri ile katıldı. Türk bayraklarıyla donatılan tören alanında aileler, kınayı bir günlük asker olacak evlatlarının başında gezdirdi. Çocuklarını askere uğurlayacak olan anne ve babalar, kına yakılırken duygu dolu anlar yaşadı. Avuçlarına kına yakılan özel bireyler, şarkılar ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

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