Özbekistan Taşkent Oriental Üniversitesi Rektörü Karabük Üniversitesini Ziyaret Etti

Özbekistan Taşkent Oriental Üniversitesi Rektörü Muradcan Ahmedov, Karabük Üniversitesini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Özbekistan Taşkent Oriental Üniversitesi Rektörü Muradcan Ahmedov ve Özbekistan Oriental Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı İkrom Ahmedov'u makamında ağırladı. Ziyarete, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur da eşlik etti.

Yapılan görüşmede Solmaz ile Ahmedov, akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - KARABÜK