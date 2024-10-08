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Özbekistan Heyeti, Türkiye Modeli için Kırıkkale'de

Özbekistan Heyeti, Türkiye Modeli için Kırıkkale'de
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Özbekistan heyeti, yerel yönetim reformlarına katkı sağlamak amacıyla Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti. Ziyaret, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Özbekistan heyeti, yerel yönetim reformlarına katkı sağlamak amacıyla Türkiye modelinden yararlanmak için Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Türkiye Modeli Eğitim Programı" kapsamında, Özbekistan Cumhuriyeti heyeti Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti. Heyet, Özbekistan Mevzuat ve Hukuk Politikası Enstitüsü Baş Araştırmacısı Alimcan Akılov başkanlığında Valilik makamında ağırlandı. Valilik Şeref Defteri'nin imzalanması sonrası gerçekleşen toplantıda, Kırıkkale Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verilerek, Özbekistan'da devam eden yerel yönetim reform sürecine katkı sağlanması hedeflendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Mehmet Makas Özbekistan Kırıkkale Türkiye

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