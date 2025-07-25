Ovacık'ta Yangınla Mücadeleye Destek: Muhtarından Çorba İkramı

Ovacık'ta Yangınla Mücadeleye Destek: Muhtarından Çorba İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yeniden alevlenen yangında, Kışla Köyü muhtarı yangına yardım için gelenlere çorba ikramında bulundu. Muhtar Sıdkı Par, destek verenlere teşekkür etti ve köylülerin de yardım etmeye çalıştığını belirtti.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yangının yeniden alevlendiği köyde muhtar yangına yardıma gelenlere çorba yaptı ve onlara ikram etti.

Ovacık ilçesine bağlı Kışla Köyü'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınmasından birkaç saat sonra yeniden alevlendi.

Kışla Köyü Muhtarı Sıdkı Par, muhtarlıkta çorba yaparak bölgeye gelenlere ikram etti. Yangın sebebiyle bölgede görev yapan ekiplere, sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllere ikramda bulunan muhtar bölgeye gelen herkese teşekkür etti.

Muhtar Par özverili mücadele için herkese müteşekkir olduğunu belirterek, "Köyümüze, çevremize ve bize desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Ben ve köylüm de elinden geleni yaparak buraya gelenlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

İlçeye bağlı Kışla Köyü Pazaryeri Mahallesi'nde tedbir amacıyla 95 hane tahliye edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 'Şifacı' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor

Kendisini "Şifacı" olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.