Otosan yöneticilerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler

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Otosan yöneticilerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Otosan yöneticilerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İnönü İlçesinde faaliyet gösteren Ford Otosan Fabrikası yöneticileri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Eskişehir İnönü İlçesinde faaliyet gösteren Ford Otosan Fabrikası yöneticileri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İnönü Otosan Fabrikasında yöneticilik yapan ve aynı zamanda kitap yazarı olan Arif Demirgöz ve Erman Şengül, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret ederek Demirgöz kendi eserleri olan kitaplarını Başkan Bozkurt'a hediye etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt nazik ziyaretlerinden dolayı Arif Demirgöz ve Erman Şengül'e teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Bozkurt, Ford Otosan, Eskişehir, Bozkurt, Yerel, Haberler

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