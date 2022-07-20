Otomobilin Bagajına Konulan İki Yaşındaki Bebek Yola Düştü, Hayatını Kaybetti - Haberler

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Otomobilin Bagajına Konulan İki Yaşındaki Bebek Yola Düştü, Hayatını Kaybetti

ANKA - Yerel
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Aksaray-Ankara yolunun Topakkaya mevkiinde; Ö.F.B. idaresindeki 06 BAU 952 plakalı aracın bagajından düşen iki yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray- Ankara yolunun Topakkaya mevkiinde; Ö.F.B. idaresindeki 06 BAU 952 plakalı aracın bagajından düşen iki yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay; yedi kişilik ailenin Kurban Bayramı için gittikleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönerken yaşandı. İki yaşındaki bebek, uyuması için bagaja konuldu. Bagaj kapağı, otomobil Aksaray-Ankara yolunun Toprakkaya mevkiinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. İki yaşındaki bebek, yola düştü.

Bebeğin yola düştüğünün, annesi tarafından yaklaşık 10 kilometre sonra fark edildiği iddia edildi. Aile, bebeklerini bulamayınca, 112 acil yardım hattını aradı ve yardım istedi. Bebek, jandarma ve trafik ekipleri tarafından bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKA / Yerel

Topakkaya Aksaray Ankara Bebek Yerel Haberler

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